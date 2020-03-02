شكرا لقرائتكم خبر عن "جهاز الإحصاء " تراجع معدلات استهلاك البوتاجاز لـ333 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع طفيف في معدلات استهلاك البوتاجاز خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت نحو 333.9 ألف طن، مقابل 359.2 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 25.3 ألف طن.

ورصدت بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تراجع معدلات الاستيراد من البوتاجاز خلال ديسمبر الماضي، وبلغ نحو 158 ألف طن، مقابل 181 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 23 ألف طن، فيما تراجع حجم الإنتاج من البوتاجاز في ديسمبر الماضي ليصل إلى 150.6 ألف طن، مقابل 165 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 15.6 ألف طن.

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أما بالنسبة للسولار، فقد سجل الاستهلاك تراجعا ملحوظا في ديسمبر الماضي وبلغ نحو 994 ألف طن، مقابل مليون و171 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 177 ألف طن، بينما ارتفع الإنتاج من السولار خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 627 ألف طن، مقابل 544 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 83 ألف طن.

وسجلت معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعها خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات جهاز الاحصاء، حيث بلغت نحو 3 ملايين و677 ألف طن، مقارنة بـ3 ملايين و705 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 28 ألف طن، بينما سجل الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى تراجعا ملحوظا، حيث سجل نحو مليوني و389 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل مليوني و596 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018.