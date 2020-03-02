شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بنك الرياض" تبحث توزيع 55 هللة للسهم عن النصف الثاني في 25 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بنك الرياض، دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع في 25 مارس الجاري، وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 55 هللة عن النصف الثاني من عام 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليارات سهم، بما يعادل 5.5% من رأس المال.

وأشار البنك إلى أن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية "المركز" سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، على أن يتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل المُقبل.

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هذا ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية صافية عن النصف الأول من عام 2019، بحصة للسهم الواحد بلغت 52 هللة بعد خصم الزكاة، أو مايعادل 5.2% من رأس المال.

كذلك ستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.