شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 47٫10 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 48 فلس، كما اخترق السهم القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما نتوقع معه إمكانية وصول السهم لمستوى الدعم 41 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.6 بينما مستوى المقاومة هو 49.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط