شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 47٫10 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 48 فلس، كما اخترق السهم القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما نتوقع معه إمكانية وصول السهم لمستوى الدعم 41 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.6 بينما مستوى المقاومة هو 49.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 02-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.