شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المزايا القابضة (MAZAYA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كبيرا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 55٫80 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعد إشارة سلبية تعكس إمكانية استمرار الانخفاض الحالي في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم الهام عند 53 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 58 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.7 بينما مستوى المقاومة هو 57 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط