شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) ينزلق لأسفل -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع ليغلق امس الأحد عند مستوى 11٫30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 13 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 10 فلس كمستوى أول ثم 5 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.2 بينما مستوى المقاومة هو 12.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط