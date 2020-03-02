شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 94 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 100 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 88 فلس كمستوى أول ثم 77 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 89.7 بينما مستوى المقاومة هو 97.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط