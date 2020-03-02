شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة تراجعه لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 32٫50 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 34 فلس، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 30 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.5 بينما مستوى المقاومة هو 33٫50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط