شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 34٫70 فلس، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين في الأجل القصير، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 33 فلس كمستوى أول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34.6 بينما مستوى المقاومة هو 34.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط