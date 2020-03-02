شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 140 فلس، ثم انخفض مسجلا 116 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 35 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 155 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 120 بينما مستوى المقاومة هو 140 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.