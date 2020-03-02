شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 140 فلس، ثم انخفض مسجلا 116 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 35 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 155 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 120 بينما مستوى المقاومة هو 140 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط