شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (KAMCO) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 86٫30 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ اغلاق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 82 فلس كمستوى أول ثم 67 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 96 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 82.8 بينما مستوى المقاومة هو 90 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط