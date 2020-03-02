شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يسجل خسائر فادحة -تحليل صباحي- 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5991 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 5800 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,917 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,065 نقطة