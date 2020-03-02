شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعى إلى 3 ملايين طن فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعها خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث بلغت نحو 3 ملايين و677 ألف طن، مقارنة بـ3 ملايين و705 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 28 ألف طن، بينما سجل الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى تراجعا ملحوظا، حيث سجل نحو مليوني و389 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل مليوني و596 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي شهد ارتفاعا في ديسمبر الماضي، وسجلت نحو 4 ملايين و453 ألف طن، مقابل 4 ملايين و178 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2018، بفارق نحو 275 ألف طن، فيما سجل إنتاج الزيت الخام والمكثفات نحو مليوني و722 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل مليوني و858 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018.

وارتفع إجمالي الإنتاج وتراجع الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في ديسمبر الماضي 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018، حيث بلغ إجمالي الإنتاج في ديسمبر الماضي سجل نحو 7 ملايين و175 ألف طن، مقابل 7 ملايين و36 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو139 ألف طن.

وسجلت معدلات الاستهلاك تراجع خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 6 ملايين و66 ألف طن، مقابل 6 ملايين و301 ألف طن، بتراجع بلغ نحو 235 ألف طن.