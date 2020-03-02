شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تؤثر أسعار الغاز الحالية على صناعة الطباعة فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد مطالب المصنعين يوما تلو الآخر لخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، والتي تتراوح أسعاره بين 5 الى 6 دولار حسب الصناعات المختلفة، وفى هذا الإطار يرى المصنعون بقطاع الطباعة والتغليف ضرورة مراجعة أسعار الغاز للصناعة لتأثيرها على تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة خارجياً.

وفى هذا الإطار، قال محمود سيد حسانين، مدير عام غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاع بنسبة تتراوح بين 10 إلي 20% فى تكاليف الإنتاج في مصر نتيجة زيادة أسعار الطاقة وعلي رأسها الغاز الطبيعي والذى يساهم بجزء كبير من تكاليف الصناعة.

وأضاف حسانين، فى تصريحات خاصة، أن غرفة صناعة الطباعة والتغليف برئاسة أحمد جابر تأخذ على عاتقها التواصل الدائم مع الحكومة للوصول إلى السعر الأمثل والمناسب لأسعار الفاز بالنسبة لصناعة الطباعة.

وبشأن السعر الأمثل للمليون وحدة حرارية للغاز، أوضح مدير عام غرفة الطباعة والتغليف، أن هناك مذكرات عدة تم التقدم بها للجهات المختصة، وتحوي على تأثر تكاليف صناعة الطباعة والتغليف بسعر الغاز الحالي، لافتاً إلى أن خفض الغاز للمصانع يعيد الامل للصناعة في القدرة على المنافسة خارجياً من خلال الصادرات المصرية.

وأكد حسانين، أن تنافسية المنتجات المصرية في الخارج تحتاج إلى خفض تكاليف الإنتاج، وهو مطلب حيوي للمصنعين من أجل غزو الأسواق وفتح مجالات المنافسة خاصة وأن تكاليف الإنتاج للشركات بالدول المنافسة أقل من مصر.

Advertisements

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ووافق المجلس على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات يبلغ 4.5 دولار ونحو 7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك، فى حين كانت الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب تحصل على الغاز الطبيعى بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت.