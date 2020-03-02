شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر فى إيطاليا بمشاركة البابا حول الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون اليوم الأحد، إن مؤتمرا حول الاقتصادى العالمى كان مقررا عقده أواخر الشهر الجارى فى إيطاليا بمشاركة البابا فرنسيسس، تأجل إلى نوفمبر، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد المؤتمر بدعوة من الكنيسة الكاثوليكية في الفترة بين 26 و28 مارس وأن يختتمه البابا لكن الموعد تأجل ليكون يوم 21 نوفمبر.

وقال المنظمون إن التأجيل يرجع إلى أن كثيرا من المشاركين لن يكون باستطاعتهم السفر إلى إيطاليا، وخفض عدد من شركات الطيران أو ألغى الرحلات من إيطاليا وإليها، وكان مشاركون من 115 دولة قد أعلنوا موافقتهم على حضور المؤتمر.

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وقال متحدث إن التأجيل لا صلة له بإصابة البابا بوعكة صحية واضطراره إلى إلغاء اعتكاف مدته أسبوع في لنت بالقرب من روما.

كان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، أعلن اليوم الأحد أنه يتخلى عن المشاركة فى التمارين الروحية، أى خلوة من أجل الصلوات والتأمل فى فترة ما قبل عيد الفصح، والتى تستغرق 6 أيام فى معهد دينى فى أريتشيا على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب شرق روما، وذلك بسبب مرضه بالأنفلونزا، وقال بابا الفاتيكان "يجبرنى البرد على عدم المشاركة هذا العام" حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان اليوم الأحد عندما سئل من قبل وسائل الاعلام وسط عن إصابة البابا بفيروس كورونا الجديد: "لا يوجد دليل يقودنا إلى تشخيص أى شئ سوى أنه مصاب بحالة من البرد البسيط".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بابا الفاتيكان تخلى لمدة ثلاث أيام عن حضور بعض الأحداث الرسمية بسبب مرضه، والتى منها إلغاء حضوره فى قداس فى كنيسة القديس يوحنا لاتيران، فى روما، ويستمر فى منزله بسانتا مارتا فى الفاتيكان.