شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تنظم ورش عمل لدعم ثقافة التعلم الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد البرنامج التدريبي الخاص بورش عمل دعم ثقافة التعلم الإلكتروني بالتعاون مع جامعة أسوان، في الفترة من 1إلى 6 مارس، في إطار التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان، لدعم جهود التنمية الشاملة في المحافظة.

ويتولى تنفيذ البرنامج فريق عمل مشروع التنمية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع فريق المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، حيث من المقرر أن يتم تدريب مجموعتين على تصميم إنتاج المحتوى الإلكتروني Articulate Storyline. ويستهدف البرنامج الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن أنشطة بروتوكول التعاون المُبرم بين الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بالوزارة ومحافظة أسوان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المختصة بمحور إتاحة ثقافة التعلم الالكتروني ونشرها ودعم صناعتها، ذلك من خلال المساهمة في زيادة ثقة المتعلمين في التعلم الإلكتروني وتعريف الأفراد والمؤسسات بجدوى هذا النوع من التعلم، إلى جانب تشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجهات المعنية على الترويج لثقافة التعلم الإلكتروني بتنفيذ برامج تدريبية وإعداد الكوادر البشرية العاملة في صناعة التعلم الإلكتروني وتطوير مهارات العاملين بها.