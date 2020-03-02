شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تحسين الخدمة للعميل بعد رفع سرعات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليقا على صعود ترتيب مصر في سرعات الإنترنت إلى الثالث إفريقيا، بأنه يعتمد على عدة اعتبارات أولها تطوير البنية التحتية للانترنت، ورفع متوسط سرعات الإنترنت واشتراك غالبية عملاء الانترنت على السرعات الجديدة، حيث وصلت متوسط السرعات وفقا لمؤشر Ookla Speed test، الذى أظهر ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت الثابت فى مصر لتصل إلى 28.5 ميجابت/الثانية بنهاية عام 2019.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عام 2019 كان عام رفع سرعات الإنترنت وخلال العام الحالي سنركز على تحسين الخدمة للعميل عبر عدة نقاط عبر عدة نقاط مع مقدم الخدمة، منها ما يتعلق بشروط التعاقد وجودة الخدمة المقدمة و خدمة العملاء وتيسير السداد وسرعة الصيانة والإصلاح.

وعملت الحكومة على رفع متوسط سرعات تحميل الإنترنت فى مصر على مؤشر Oookla في الفترة من يناير 2019 - يناير 2020، ووفقا لنتائج مصر فى يناير 2020، فإن ترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقياً وذلك بدلا من المركز الأربعين أفريقيا فى يناير 2019.

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وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات الربع سنوية للاتصالات و التكنولوجيا خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2019، كشفت خلاله عن وصول إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت الى نحو 103.23 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو102.18 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

و بلغ إجمالى عدد مشتركي الهاتف المحمول الى 94.90 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 94.59 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018، و سجل عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 92% من إجمالى مشتركي الخدمة التليفونية فى يوليو – سبتمبر 2019.

وبلغ إجمالى عدد خطوط التليفون الثابت نحو 8.42 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 7.59 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

و ارتفع إجمالى عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL الى 7.12 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 6.21 مليون مشترك بنهاية الفترة من يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 0.91 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 14.6.%