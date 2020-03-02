شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس" أنابيب البترول": طاقم صيانة الشركة أنهى أعمال إصلاح خط مسطرد - طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عماد سلامة رئيس شركة أنابيب البترول، إن حريق نشب في "هيش" وبعض الأشجار على جانب ترعة بقرية عزبة شرارة بمركز بنها على بعد حوالي 30 متر من خط مسطرد / طنطا.

وأضاف المهندس عماد سلامة، فى تصريحات ل ”الخليج 365” ، أنه تبين وجود كلبس سرقة علي الخط في حديقة بجوار الترعة، مشيرا إلى أن مطافئ الشركة بالتعاون مع الحماية المدنية قامت باخماد الحريق، مشيرا إلى أن طاقم الصيانة بالشركة أنهى أعمال الإصلاح.

وكان مصدر بقطاع البترول، قد أكد أنه تم السيطرة على حريق نشب بجوار خط لنقل السولار من مسطرد إلى طنطا والمار بقرية ميت عاصم مركز بنها بمحافظة القليوبية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح الخط.

وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365" أن ما حدث من حريق كان ناتج عن قيام لصوص بعمل كلبس سرقة على خط الأنابيب لافتا أن مكان الحريق يبعد 20مترا عن خط الأنابيب داخل مزرعة للبرتقال.

ونجحت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب بخط نقل السولار من مسطرد إلى طنطا والمار بقرية ميت عاصم مركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث فوجئ الأهالى بتسريب بالخط واشتعال النيران فى الجزء المار اسفل الترعة بالقرية فى المنطقة الواقعة وبها مجموعة من الأشجار خارج الكتلة السكانية .

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لم يسفر الحريق عن إية إصابات أو خسائر فى الأرواح وتم السيطرة عليه وجارى عمليات التبريد، فيما انتقلت أجهزة الأمن بالمحافظة لمتابعة الحالة وبيان سبب الحريق والذى نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة .

تحرر محضر بالواقعة وجرى غلق الخط من المحبس الرئيسى وتولت النيابة التحقيق والتى كلفت بانتداب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان إذا ما كان متعمدا من عدمه وكيفية اشتعال النيران وطلب تحريات المباحث .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء احمد عشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق فى خط أنابيب السولاء المار بقرية ميت عاصم مركز بنها أسفل إحدى الترع .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية وجرى الدفع بخزان الإطفاء الاستراتيجى و10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية وجرى غلق المحبس الرئيسى والسيطرة على الموقف تماما وإخماد السنة اللهب وجارى حاليا تبريد سطح الترعة .

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء فى منع امتداد الحريق للمبانى المجاورة وتامين ثلاجة حفظ فى محيط الحريق من وصول النيران لها وتبين من المعاينة أن الخط شهد انفجار مفاجئ اشتعلت بعده النيران دون خسائر فى الارواح، بينما تبين أن الحريق شب فى خط نقل السولار مسطرد / طنطا المار بقرية ميت عاصم ببنها وجرى وقف الخط حيث دفعت الشركة المختصة بفرق لإصلاح الخط عقب الانتهاء من المعاينة وبيان سبب الحريق، وتقرر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص الحريق وبيان اسبابه وملابسات الواقعة .