شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: توقف مصفاة رأس تنورة لا يؤثر في الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
وأكد النواب في جولة للإعلاميين بمصفاة رأس تنورة أن توقف المصفاة لن تنتج عنه أضرار أو تأثيرات على الإنتاج؛ وذلك لوجود ترتيب وخطة مسبقة لتوقف الأعمال والمشروعات.
وقال مدير عمليات التشغيل في مصفاة رأس تنورة، عبدالله باقار: إن المصفاة تشهد زيادة في أعداد السيدات العاملات، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك أيدي عاملة نسائية لديها القدرة والإمكانيات للعمل في قطاعات النفط المختلفة.
وأكد باقار أن أعداد السيدات العاملات في مجال التشغيل والصيانة والقسم الهندسي بالمصفاة ارتفعت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن القسم الهندسي من الأقسام الواعدة وبحاجة إلى مهارات خاصة وفهم عميق، فيما أسفر أداء السيدات في الفترة الأخيرة عن نتائج مميزة ومبهرة، مما يعكس كفاءة وقدرة النساء على ممارسة تلك الأنشطة.
وأضاف مدير عمليات التشغيل في مصفارة رأس تنورة: إن كل موظف بالمصفاة لديه خطة تدريب على مدار ثلاث سنوات، تمكنه من تلقي برامج تطويرية، مشيرا إلى أن التدريب الفعلي يأتي من ممارسة العمل والتجارب، وفي المرحلة التالية يمنح الموظف الثقة وتوفر له الأدوات المناسبة؛ لتسهيل عملية التطوير والتدريب.
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