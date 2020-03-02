شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: تطوير البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» محمد الشويعر، أن الصندوق يقدم عدة ممكنات وبرامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها «هدف» أمس بالرياض، بحضور عدة ممثلين عن منشآت القطاع الخاص المُوظِفة؛ بهدف تطوير برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف خارج المنشأة بالمعاهد الربحية من وجهة نظر تلك المنشآت، وتحسين جودة مخرجات البرامج التدريبية.

وقال الشويعر: إن الصندوق يعقد هذه الورشة من أجل مشاركة منشآت القطاع الخاص الموظِفة لأبناء الوطن في تطوير برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، والاستماع لآرائها ولتجاربها، واحتياجات سوق العمل من البرامج التدريبية، وتجويد مخرجات هذه البرامج. وأطلع مدير إدارة تطوير وتصميم برامج التدريب في «هدف» عبدالله قاسم، الحضور على برامج التدريب المقدمة من الصندوق، وهي: برامج الشهادات المهنية الاحترافية، ومنصة التدريب الإلكتروني «دروب»، والتدريب على رأس العمل «تمهير»، والتدريب المبني على توظيف المخرجات «كوادر»، مقدما للحضور شرحا عن هذه البرامج وأهدافها وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برنامج دعم التدريب في المعاهد الربحية وفق محاور تم طرحها في الورشة.

وشارك الحضور بفاعلية في مناقشات ومحاور الورشة، التي تناولت الحديث حول وجهة نظر القطاع الخاص في البرنامج التدريبي المناسب للتأهيل والتوظيف، والنمط التدريبي المناسب، والمجالات التي يتم التركيز عليها، ومدد البرامج التدريبية المناسبة، ومحددات اختيار الجهات التدريبية، والسياسات المقترح تنفيذها بحق الجهات المُدربة والموظفة في حال مخالفتها للسياسة التدريبية.

وشهدت الورشة تفاعلا من المشاركين فيها، وطرحا لعدد من الأفكار والاستفسارات، حيث أجاب القائمون على الورشة عن استفسارات ومقترحات المشاركين، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة خلال الورشة.