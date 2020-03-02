شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 300 ألف شهادة عبر «سابر» والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، د.سعد القصبي أن منصة «سابر» تمكن المستوردين والمصنعين من إصدار شهادات المطابقة للمنتجات قبل شحنها للمملكة وقبل وضعها في الأسواق، مشيراً إلى أن «سابر» يستخدمه في الوقت الحالي نحو 21 ألف تاجر، وتم إصدار نحو 300 ألف شهادة من خلاله.

وأشار على هامش تتويج هيئة المواصفات بجائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال بعد منافسة مع نحو 135 عملا يتنافس على الجائزة، إلى أن الجائزة تأتي تتويجا لطرق الابتكار في التحول الرقمي، التي تبنتها الهيئة لدى تطويرها منصة «سابر» الإلكترونية، لتطوير نموذج عمل مميز هو الأول من نوعه في العالم.

وقال نائب محافظ الهيئة للمطابقة والجودة، م.سعود العسكر: إن منصة «سابر» أحد الحلول التقنية ضمن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يركز على تمكين الجهات المعنية والتجار من التأكد من صحة وموثوقية شهادات المطابقة، التي يتم إصدارها للمنتجات قبل دخولها للسوق، مؤكداً أن الهيئة تركز على المنتجات عالية المخاطر، التي تتطلب التحقق من مأمونيتها وسلامتها على المستهلكين.

وقال مستشار محافظ هيئة المواصفات للتحول الرقمي م.سلطان أبو خشيم: إن الهيئة استفادت من التحول الرقمي بشكل فعال ومميز، إذ حقق التحول الرقمي للهيئة ثلاثة أهداف، تتمثل في رفع مستوى الشفافية، وتوفير البيانات الضخمة، إضافة إلى تمكين المستهلك بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح.