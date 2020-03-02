شكرا لقرائتكم خبر عن المجدوعي شانجان ترعى مبادرة شرقية خضراء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة المجدوعي للسيارات الوكيل الحصري لعلامة شانجان في المملكة، عن رعايتها الحملة، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية تحت عنوان «شرقية خضراء»، التي تهدف لغرس 500 ألف شجرة، وذلك ضمن المبادرات المواكبة لخدمة المجتمع، التي تشارك فيها شركة المجدوعي باستمرار.

وأوضح يوسف بن علي المجدوعي الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في شركة المجدوعي، أن المشاركة في هذه المبادرة هي جزء أساسي من أعمال الشركة وخططها الإستراتيجية للتفاعل مع المجتمع بشكل مباشر في كافة مدن ومناطق المملكة، لافتًا إلى أن شركة المجدوعي تحرص دائمًا على الإسهام في جودة الحياة، ونشر ثقافة التشجير وغرس القيم والمفاهيم لدى المجتمع، إضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال رعاية مبادرة التشجير بالمنطقة الشرقية، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة حصة نصيب الفرد منها ضمن رؤية المملكة 2030.

وسبق لشركة المجدوعي شانجان أن أطلقت مبادرتها في هذا الاتجاه قبل عامين من خلال قافلة تحدي الحرارة القصوى، التي جالت مناطق المملكة، وكانت تقوم بتقديم الشتلات الزراعية وغرسها في الكثير من المناطق التي دخلتها القافلة، بهدف تعزيز روح المشاركة الاجتماعية فيما بينهم، إضافة إلى المساهمة في نشر الوعي بضرورة مساهمة كافة قطاعات المجتمع عبر الإعلان عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستهداف كافة أفراد المجتمع.