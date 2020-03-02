شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يحقق 3.552 مليون ريال أرباحا صافية لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

حقق البنك العربي الوطني أرباحاً صافية قبل الزكاة وضريبة الدخل لعام 2019 بلغت 3.552 مليون ريال مقابل 3.310 مليون ريال للعام 2018، بارتفاع قدره 7.3%.

وبلغ إجمالي ربح العمليات 6.733 مليون ريال مقابل 6.535 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 3.0%، بينما بلغ صافي ربح العمولات الخاصة 5.553 مليون ريال مقابل 5.151 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 7.8%.

أما صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل، فقد بلغ 3.023 مليون ريال مقارنة بـ 3.969 مليون ريال في العام السابق. وبلغت ربحية السهم 2.02 ريال مقابل 2.65 ريال للعام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن التراجع في صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل لعام 2019 ناجم عن التغيير في المعايير المحاسبية الخاصة بالزكاة وضريبة الدخل ولا تعكس تراجعاً فعلياً في الربحية. ويذكر أنه بنتيجة التسوية، التي تم التوصل إليها في 2018 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام 2006 -2017 فقد حقق وفرا بقيمة 1.113 مليون ريال أدى إلى زيادة مماثلة في حقوق المساهمين في 2018. ومع تعديل المعايير المحاسبية لتبويب الزكاة وضريبة الدخل ضمن قائمة الدخل عوضاً عن حقوق المساهمين، تمت إعادة تبويب مبلغ الـ 1.113 مليون ريال ضمن قائمة الدخل لعام 2018 ما أدى إلى تضخيم صافي دخل 2018 بنفس المبلغ ليرتفع من 2.856 مليون ريال قبل التسوية إلى 3.969 مليون ريال بعد التسوية.

وبلغت الموجودات بنهاية عام 2019 مبلغ 183.4 مليار ريال مقابل 178.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بينما بلغت الاستثمارات 38.0 مليار ريال مقابل 27.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 36.5%، وبلغت محفظة القروض والسلف 118.8 مليار ريال مقابل 121.0 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 1.8%، وبلغت ودائع العملاء 142.1 مليار ريال محافظة على نفس المستوى، الذي كانت عليه في العام السابق.