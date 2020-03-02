شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل و«مطارات الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، ذكر وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ عدد من الأهداف، التي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات الأكاديمية بين الجهتين، حيث سيتم التعاون في إعداد وتدريس مقررات أكاديمية في هندسة المطارات متوافقة مع احتياجات سوق العمل.
وعبّر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي عن سرور شركة داكو بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤكدًا توجّه الشركة للمساهمة في تطوير أبناء وبنات الوطن، وتعزيز الكوادر المؤهلة والمتخصصة في قطاع المطارات.
وأضاف إن هذا التعاون يهدف لخلق نقلة كبيرة في تغذية هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الوطنية، والنهوض بصناعة الطيران إلى أعلى المستويات.
كانت هذه تفاصيل خبر شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل و«مطارات الدمام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.