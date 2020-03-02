الاقتصاد

شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل و«مطارات الدمام»

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وقّعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة مطارات الدمام في مجال المشاركة في تطوير المنظومتين، ووقّع المذكرة كل من وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بحضور رئيس مجلس المديرين للشركة المهندس عبدالله بن محمد الزامل، بالإضافة إلى ممثلي الجهتين.

من جانبه، ذكر وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ عدد من الأهداف، التي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات الأكاديمية بين الجهتين، حيث سيتم التعاون في إعداد وتدريس مقررات أكاديمية في هندسة المطارات متوافقة مع احتياجات سوق العمل.

وعبّر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي عن سرور شركة داكو بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤكدًا توجّه الشركة للمساهمة في تطوير أبناء وبنات الوطن، وتعزيز الكوادر المؤهلة والمتخصصة في قطاع المطارات.

وأضاف إن هذا التعاون يهدف لخلق نقلة كبيرة في تغذية هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الوطنية، والنهوض بصناعة الطيران إلى أعلى المستويات.

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