شكرا لقرائتكم خبر عن دليل «فوربس للسفر» يصنّف «روزوود أبوظبي» بين «الفاخرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن فندق «روزوود أبوظبي»، الواقع على الواجهة البحرية، عن إدراجه ضمن قائمة «فوربس للسفر» لعام 2020.
ويوفر فندق «روزوود أبوظبي»، الحائز على تصنيف أربع نجوم لمرتين متتاليتين من دليل«فوربس للسفر»، خدمة عالمية المستوى. ويقدم نظام التصنيف العالمي هذا، والوحيد لتصنيف الفنادق الفاخرة والمنتجعات، ترشيحات لفنادق ذات الأربع والخمس نجوم، والفنادق الموصى بها استناداً إلى تجارب فريق من المفتشين مجهولي الهوية المؤهلين تأهيلًا عالياً، والمسؤولين عن تقييم ما يقرب من 1700 منشأة وفقاً ل 900 معيار دقيق وموضوعي. وقال رولاند دوير، المدير العام في «روزوود أبوظبي»: «نفخر بالجودة والابتكار وندرك أهمية تقديم تجارب فريدة ليس لها مثيل، سواء كان ذلك في مجال السفر، أو الفن، أو التاريخ، أو الثقافة على مستوى المنطقة، وحصولنا على هذا التكريم المرموق يعزز مكانتنا كواحد من الفنادق الفاخرة في الإمارات».
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