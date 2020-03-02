23 مليار درهم الودائع قصيرة الأجل في البنوك خلال يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

زاد اتجاه أصحاب الأموال نحو إيداع أموالهم لدى البنوك بشكل نقدي، بهدف المحافظة على أموالها في أوعية أقل مخاطر في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية تراجعات حادة. ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها المصرف المركزي أمس الأحد فقد ارتفعت الودائع النقدية لدى القطاع المصرفي (وهي ودائع قصيرة الأجل يمكن للعملاء سحبها بدون إخطار مسبق) خلال شهر يناير الماضي بمقدار 23 مليار درهم بنمو 5.3% لتقفز إلى 459.6 مليار.

وقال «المركزي»: «إن الودائع النقدية قصيرة الأجل بدأت بالتزايد بشكل لافت للانتباه منذ يونيو الماضي، وارتفعت هذه الودائع بمقدار 29 مليار درهم وبنسبة نمو 6.7% منذ يونيو الماضي. وفي المقابل تراجعت الودائع لأجل، للمقيمين، بالدرهم وبالعملات الأجنبية خلال يناير الماضي بمقدار 10.3 مليار درهم بتراجع 1.1% مقارنة مع ديسمبر الماضي لتصل إلى 886.4 مليار درهم بنهاية يناير 2020.

وكشف «المركزي» عن ارتفاع الاحتياطيات الفنية الإلزامية للبنوك خلال يناير الماضي بمقدار 1.1 مليار درهم، بنمو 0.8% لتصل إلى 130.8 مليار مع نهاية يناير الماضي. كما ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري خلال يناير الماضي بمقدار 400 مليون درهم، بنمو 1.5% لتصل إلى 26.3 مليار درهم.