شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تدعم القطاعات المتضررة بـ 3.6 مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي، الأحد، مشروع مساعدات بقيمة 3,6 مليار يورو، ما يوازي 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد، لجميع القطاعات التي تضررت؛ جرّاء فيروس «كورونا» المستجد.
وقال روبيرتو جوالتياري في حديث نشرته، الأحد، صحيفة «لا ريبوبليكا»، «بحلول يوم الجمعة المقبل، سنتبنى مشروع قانون؛ لدعم كافة القطاعات المتضررة على كل الأراضي الوطنية»، وأضاف: «الأمر يتعلق بمبالغ قيمتها 3,6 مليار يورو، ما يوازي 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي». (أ ف ب)
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