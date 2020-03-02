«الصحة العالمية»: الهلع يضر أسواق الأسهم أكثر من فيروس «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تيدروس أدهانوم غبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن حالة الذعر في الأسواق بشأن فيروس «كورونا» المستجد، لا مبرر لها؛ وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احتواء انتشاره.

وأوضح غبريسيس خلال لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» على هامش «منتدى الرياض الدولي الإنساني» في «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في الرياض، «على الأسواق العالمية أن تهدأ، وتحاول رؤية الواقع. نحن بحاجة إلى أن نكون عاقلين.. اللاعقلانية لا تساعدنا، ونحن بحاجة إلى التعامل مع الحقائق».

وتأتي تصريحات غبريسيس؛ بعد تعرض الأسهم العالمية لأسوأ تراجع أسبوعي لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008؛ حيث تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3500 نقطة على مدار الأسبوع، أي بأكثر من 12%، وهي أكبر خسارة أسبوعية له على الإطلاق، وأكبر تراجع بنسبة مئوية منذ 12 عاماً.

وأكد غبريسيس أن استجابة الجمهور الآن يجب أن تركز على الحقائق، بدلاً من الخوف، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى العودة إلى الأرقام والحقائق، وفعل الشيء الصحيح بدلاً من الذعر. الذعر والخوف هو أسوأ شيء».

وأوضح: «استناداً إلى الحقائق، فإنه من الممكن احتواء الفيروس؛ لكن الفرصة المتاحة لاحتوائه تضيق؛ لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد جيداً لتحوله إلى وباء».

وأضاف: «عمليات الاحتواء ناجحة؛ لكن في نفس الوقت لا يمكننا التأكد تماماً؛ حيث يمكن أن يسوء الأمر؛ لذا علينا أن نكون على استعداد لكل السيناريوهات المحتملة».