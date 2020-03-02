0.3 % نمو الاقتصاد السعودي في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، الأحد، نمو اقتصاد السعودية 0.3% في 2019، وهو ما جاء دون التوقعات، بسبب تقلص القطاع النفطي بشكل حاد، في حين تسارع القطاع غير النفطي.

وتريد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إعطاء دفعة للقطاع الخاص وتنويع موارد اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط، لكن تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها المملكة مع حلفاء «أوبك» ما زالت تلقي بظلالها على النمو الإجمالي.

ونما القطاع غير النفطي 3.3% بالأسعار الحقيقية العام الماضي، وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014، وجاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 0.9% الذي توقعته السعودية رسمياً، بينما تراجع القطاع النفطي 3.6%.

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وقالت الهيئة إن التوسع في القطاع غير النفطي كان مدفوعاً بالأساس بالنمو في القطاع الخاص الذي بلغ 3.8%.

وفي 2019، كانت قطاعات المال والتأمين وخدمات الشركات وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق من بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو تمشياً مع اهتمام الحكومة بالاستثمار في مجالات مثل السياحة والترفيه.

وانكمش قطاعا الطاقة والصناعة، وأظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية 10.4% على أساس سنوي بسبب انخفاض صادرات النفط 14%. (رويترز)