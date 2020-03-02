تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة لدعم بورصة‭ ‬مصر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الأحد إنها أصدرت إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة ببورصة مصر بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة على نحو أيسر.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في ضوء الأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية. (رويترز)

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