هاشم النعيمي: تطوير برنامج مراقبة حركة الأسعار وتطبيقه قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان

أعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، عن قرب الانتهاء من تطوير برنامج إلكتروني لمراقبة حركة الأسعار، وقياس مدى المتاح من الاستهلاك، لمعرفة المخزون الاستراتيجي للسلع في الدولة، ومدى توفرها والحاجة لها، ضمن المسرعات الحكومية، حيث يشمل ربطاً مباشراً مع منافذ البيع كافة، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومنظمة «الفاو» العالمية.

قال هاشم النعيمي إن الوزارة أطلقت أكثر من مبادرة منذ بداية عام التسامح التي عززت من رضى وسعادة المستهلكين في مختلف أسواق الدولة، حيث بلغت نسبة سعادة المستهلك 82% حسب دراسة حديثة قامت بها وزارة الاقتصاد، كما أن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة «كونتر لدعم المستهلكين» في شهر رمضان، من أجل مواجهة حالة التزاحم الشديد على المحاسبين، وتسهيل دفع وتخليص المستهلكين من السلع التي سوف يشترونها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك 2020، الذي عقد تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، الأحد، في دبي، ونظمته وزارة الاقتصاد.من جانبه، قال أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن الدائرة عملت على تطوير نظام ذكي وفعال، بهدف التعامل مع شكاوى المستهلكين والتوصل إلى حلول لها، في حين يشكل قطاع التجزئة جزءاً أساسياً من اقتصاد إمارة دبي، حيث يستحوذ على 26% تقريباً من إجمالي ناتجها المحلي.

وفي كلمته، استعرض محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، جهود الجمعية في تعزيز ثقافة حماية حقوق المستهلكين بالدولة، وتشجيع الممارسات الداعمة لهذا التوجه لما لها من مردود إيجابي واسع على الأسواق.

وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، إن «التعاونية» أطلقت منصة للتسوق الإلكتروني الآمن باستخدام تقنيات حديثة في علم أمن المعلومات وحماية حقوق المستهلك كأول تعاونية استهلاكية على مستوى الدولة، تستخدم تلك الأنظمة حيث يوفر المتجر أكثر من 30 ألف منتج، وتجاوزت مبيعاته العام الماضي 30.8 مليون درهم. كما قدم يوسف الريسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية بمجموعة الفطيم، عرضاً تقديمياً حول لجنة وكالات السيارات التي تم تأسيسها بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك، شمل أهداف اللجنة والمبادرات التي عملت على تحقيقها في الفترة الماضية، والمبادرات المستقبلية والمتعلقة بآلية جديدة للتعامل مع المركبات المتروكة داخل الورش. وقال حسام راشد مستشار قانوني في مجموعة عمل تجار سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، إن السوق يتمتع بمخزون استراتيجي يتجاوز ال 200 ألف طن تقريباً بشكل دائم، وهي كميات تكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 4 أشهر.



أسعار مستقرة ومخزون كافٍ



أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أهمية عدم شراء السلع وتخزينها في المنازل، نافياً أن يكون هناك أي رفع للأسعار، تخوفاً من فيروس كورونا.

ودعا المستهلكين إلى تجنب تسوق كميات كبيرة من المنتجات، تخوفاً من حدوث ارتفاع في الأسعار، أو نفاد الكميات، في ظل وجود مخزون كبير من جميع السلع الأساسية، وغير الأساسية في منافذ البيع، والتعاونيات كافة.

وقال: نطمئن المستهلكين والتجار بأن الوضع مستقر، وجميع السلع متوفرة وبكميات تفيض عن الحاجة، وليس هناك أي رفع للأسعار في أي من منافذ البيع على مستوى الدولة كافة.