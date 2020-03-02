شكرا لقرائتكم خبر عن سـوق الهـواتف يراهـن على الـ «5G» والقـابلة للـطي في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يراهن سوق الهواتف الذكية المحلي على تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، مدفوعاً بطرح هواتف جديدة تتوافق مع شبكات وتقنيات الجيل الخامس، فضلاً عن ترقب استقبال السوق للهواتف القابلة للطي.

شهد السوق خلال 2019 طرح عشرات الهواتف الجديدة من قبل علامات شهيرة، لكن أغلبها لم يكن على مستوى توقعات المستخدمين من حيث الابتكار، باستثناء بعض الطرز المحدودة.

ركزت أغلب علامات الهواتف خلال 2019 منافستها على طرح هواتف بكاميرات عدة وإضافة بعض التقنيات المبنية على الذكاء الاصطناعي وسعة التخزين الكبيرة، مع بقاء الأسعار على معدلاتها المرتفعة تقريباً.

ويؤكد مسؤولو شركات هواتف ذكية ل«الخليج»: إن مؤشرات سوق الإمارات خلال 2020 مبشرة جداً، بفعل ترقب الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020»، إضافة إلى انتهاء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.



منافسة قوية



قال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف المتحركة في «سامسونج الخليج للإلكترونيات»: «إن سوق الهواتف الذكية في الإمارات، سيشهد في 2020 دخول هواتف بتقنية الجيل الخامس والأجهزة القابلة للطي. كما أن وحدة أعمال الهواتف المتنقلة بسامسونج، قد شهدت خلال الربع الثالث 2019 نمواً ملحوظاً في الأرباح، بفضل ارتفاع مبيعات الأجهزة الحديثة، لاسيما هواتف الجيل الخامس، إضافة إلى إطلاق هاتف سامسونج القابل للطي».

وأوضح أن سامسونج، تتوقع أن يشهد 2020، ارتفاعاً في مبيعات هواتف ال 5G والقابلة للطي، ومن الصعوبة بمكان تقديم توقعات مفصلة، وستواصل الشركة التركيز على زيادة المبيعات عبر تخفيض التكلفة وتلبية الطلب على الهواتف القابلة للطي.

وعن مدى مساهمة هواتف ال 5G والقابلة للطي في نمو السوق خلال 2020 أوضح البورا، أنه من المتوقع أن يرتفع طلب المستهلكين على الأجهزة المتوافقة مع تقنية 5G تزامناً مع نشر شبكات الجيل الخامس عالمياً ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها في هذا المجال.



هواتف 5G متوسطة السعر



من جهته قال كيث ليبو، مدير مجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين» في الإمارات، على هامش طرح هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G في الإمارات لأول مرة: «تعتزم الشركة طرح هواتف جديدة متوسطة السعر بتقنية ال 5G في الإمارات خلال 2020، لتعزز من قدراتها الكبيرة في هذا المجال. كما أن سوق الإمارات أفضل أسواق الشركة في منطقة الخليج والمنطقة بشكل عام. إلى جانب أن هواتف الشركة تحظى بثقة وإقبال كبير من سكان وزوار الإمارات، لذا تعمل الشركة على الوفاء بمتطلبات هذا السوق الحيوي العاشق للتقنيات الجديدة والفائقة».

وتوقع ليبو، أن يقتني عشاق الهواتف الذكية هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G الذي يبدأ حجزه مسبقاً في سوق الإمارات يوم 15 الشهر الجاري؛ حيث يدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في ذات الوقت، ويوفر أداء غير مسبوق على مستوى قوة البطارية والتصوير وبقدرات فائقة على مستوى الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى إيماءات اليد وحركة الجسم، كما يأتي مدعوماً بمتجر هواوي للتطبيقات.



240 مليون هاتف عالمياً 2019



وأشار ليبو، إلى أن هواوي، ستسعى لمواصلة نمو مبيعاتها في سوق الإمارات خلال 2020، متوقعاً أن يشهد السوق نمواً إيجابياً، مقارنة ب 2019 الذي شهد شحن 240 مليون هاتف ذكي من هواوي على مستوى العالم بنمو 18% عن 2018 لتحصد هواوي المركز الثاني عالمياً في حصة السوق في قطاع الهواتف الذكية، مؤكداً أن الشركة ستواصل خلال 2020 هواتف بتقنيات متقدمة للهواتف الفاخرة ومتوسطة السعر على حد سواء.



تأثير إيجابي ل«إكسبو 2020- دبي»



بدوره قال فادي أبو الشامات، مدير الاستراتيجية والتخطيط الإقليمي في شركة «أوبو» OPPO: إن المستخدمين في الإمارات، يتميزون بسعيهم الدائم إلى امتلاك أحدث التقنيات والابتكارات ومن هذا الجانب تحديداً، تلبي هواتف OPPO الذكية كافة تطلعات المستخدمين في المنطقة ويسعدنا أن تلقى هذه الهواتف استحسانهم بصورة لافتة؛ حيث كانت الشركة في عام 2019 من أوائل الشركات التي تطلق هاتفاً ذكياً مدعوماً بتقنيات الجيل الخامس في منطقة الخليج العربي بالتعاون مع «اتصالات».

وأضاف أنه من المؤكد أن بناء شبكات الجيل الخامس، سيكون أحد المحركات الرئيسية للسوق في 2020؛ حيث أعلنت OPPO مؤخراً عن كونها إحدى أوائل الشركات التي تطلق هاتفاً ذكياً ثنائي الأنظمة ومعززاً بتقنية الجيل الخامس والذي سيتيح للمستخدمين تجربة فائقة لاتصال الجيل الخامس. مشيراً إلى أن «أوبو»، حققت أداء لافتاً في 2019، وتعتزم الحفاظ على هذا الزخم عبر إطلاق مزيد من المنتجات المتوسطة إلى الراقية التي يفضلها المستخدمون في المنطقة.

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أداء قوي بالسعودية والإمارات 2019



وقال أبو الشامات: «بحسب مؤسسة آي دي سي الدولية للبيانات، شهدت سوق الهواتف الذكية الخليجي نمواً سنوياً قوياً بمعدل 11.5% في الربع الثاني من 2019؛ حيث وصل حجم الشحنات إلى 6.5 مليون هاتف بقيمة 1.7 مليار دولار، وجاء ازدهار السوق نتيجة للأداء القوي في السعودية والإمارات، مسجلاً 4.7 مليون جهاز بزيادة سنوية قدرها 19% وتتوقع آي دي سي وصول نمو حجم شحنات الهواتف الذكية عام 2019 بواقع 10.1%».

وتابع: «وعلى الأمد الطويل، يتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لسوق الهواتف الذكية أن يصل إلى 2.9% بحلول عام 2023، كما أن الفعاليات الرئيسية في الإمارات وعلى رأسها الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، ستسهم في دفع عجلة استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.

وتعد منطقة الخليج العربي من المناطق الناشئة على مستوى العالم؛ حيث تقل أعمار الأغلبية العظمى من سكانها عن 30 عاماً وعادة ما يبحث مستخدمو الهواتف الذكية الشباب عن 3 مزايا في هاتفهم الذكي تشمل الكاميرا فائقة الجودة والبطارية طويلة الأمد ومساحة التخزين الكافية.

وقال: «لا شك أن تخفيض الأسعار وطرح منتجات جديدة هو أمر يعزز المبيعات إلى حد ما، وفقاً لأساسيات الحسابات الاقتصادية، ومع ذلك، نثق بوجود شريحة كبيرة من الشباب ممن يمثلون معظم المستخدمين في أسواق الإمارات وسكانها المتنوعين والمتمرسين بالتكنولوجيا. ولا شك أن الشاشات القابلة للطي هي ميزة جديدة في الهواتف الذكية وجذابة في مظهرها، وتلبي إلى حد ما حاجة المستخدمين لشاشة كبيرة وقابلة للحمل. ومع ذلك، لا تزال هذه التقنيات في مراحلها الأولى».



أسعار في المتناول



بدوره قال سانميت كوشار، الرئيس الإقليمي في للمنطقة وشمال إفريقيا والهند في شركة HMD العالمية: كان 2019 من الأعوام التي شهدت أداء قوياً بالنسبة للشركة؛ حيث قمنا خلاله بإطلاق هواتف جديدة لأول مرة وهواتف ذات أسعار معقولة في متناول الجميع وسنعمل على مواصلة النمو خلال 2020.

وعن توقعات نمو سوق الهواتف الذكية في الإمارات 2020، قال كوشار: «طبقاً للبيانات الصادرة عن IDC المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا، فمن المرتقب أن يتوسع سوق الهواتف الذكية بدول الخليج العربي على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2023 لذلك فثمة مؤشرات مؤكدة على نمو إيجابي.

ولكن، لتحفيز هذا النمو على المدى الطويل، فثمة حاجة ماسة إلى ابتكارات حقيقية. وفي الوقت الراهن، استقرت أجهزة الهواتف من حيث الشكل، وأصبح الابتكار الحقيقي يأتي من ناحية البرامج ونظام التشغيل والخصائص ومثلما نحرص على توفر عتاد تقني كعنصر أساسي في صناعة الهواتف الذكية بمزيد من البرمجيات، فالمستخدمون لا يرغبون في الحصول على هواتف يضعف أداؤها بمرور الوقت، ويرغبون في حمل هواتف ذكية تفهم احتياجاتهم وعاداتهم، على أن تكون آمنة وتوفر الحماية في ذات الوقت».

وحول إطلاق هواتف الجيل الخامس من الاتصالات 5G وتأثير الهواتف القابلة للطي في تنشيط السوق أوضح كوشار، أن السوق في تطور طوال الوقت، ومن المتوقع أن يحدث إطلاق 5G تحولاً كبيراً في هذا التطور وتتركز رؤى الشركة في توفير أجهزة مبتكرة بتقنية الجيل الخامس وإدارة حماية البرامج والتصميم وقوة أداء، وبأسعار مناسبة ونهدف إلى العمل على توفير أجهزة مناسبة السعر تدعم تقنيات الجيل الخامس.



متوسطة السعر تواصل النمو



توقع أشرف فواخرجي، مدير عام شركة تاسك الموزع الإقليمي لمنتجات شركة شاومي للهواتف، استقرار سوق الهواتف الذكية في الإمارات خلال 2020 امتداداً ل 2019، مشيراً إلى مواصلة الهواتف متوسطة السعر النمو.

وأوضح أن العلامات التجارية التي ستجمع بين «الابتكار والجودة والسعر»، ستعزز مبيعاتها خلال العام الجاري، وأنه في ظل التنافسية الحادة التي يشهدها سوق الهواتف الذكية، فإن «شاومي» عازمة على طرح هواتف جديدة ذكية جديدة قريباً.

موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الهواتف الذكية فقط في الإمارات يصل إلى نحو 400 ألف هاتف، بما يوازي نحو 3.5 مليار درهم. وكشف فواخرجي، عن اعتزام شاومي، طرح هاتف جديد يتوافق مع تقنيات الجيل الخامس في سوق الإمارات قريباً، بعد طرح أول هاتف ذكي من الجيل الخامس Mi MIX 3 5G، ضمن مساعي الشركة لتعزيز محفظتها من الهواتف الذكية، فضلاً عن تعزيز علاقاتها في السوق المحلي مع شركات الاتصالات والموزعين.وقال: «إن سوق الهواتف الذكية في الإمارات لا يزال يتمتع بقوة شرائية جيدة، كما يتميز السوق بانخفاض الفترات الزمنية لاستبدال الهواتف والتي تبدأ من فترة 6 أشهر وأقل من عامين. سجلت «شاومي» رقماً فصلياً قياسياً في عدد شحنات الهواتف الذكية على مستوى العالم خلال 2019، مقارنة ب 2018، بفعل زيادة استثماراتها في البحث والتطوير. كما أن الشركة شهدت انتعاشاً ملحوظاً في أعمالها، وتمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة أبرزها: الهند، التي تحتل الشركة فيها صدارة السوق حالياً، كما حققت نتائج استثنائية في كل من إندونيسيا وروسيا وأوكرانيا، وعدد من البلدان الأخرى».



منافسة قوية



أكد كريستوف كورسي، المدير الإقليمي لشركة تي سي إل كوميونيكيشن، المالكة لعلامتي الكاتل وبلاكبيري أن سوق الإمارات لا يزال يستوعب الهواتف المحمولة التي تلبي احتياجات سكان الإمارات المتنامية تجاه الهواتف الذكية والتقليدية كذلك.

وأضاف أن السوق المحلي، سيشهد خلال 2020 مزيداً من المنافسة بسبب التنوع الكبير في المنتجات والأسعار، الأمر الذي يصب في صالح المستخدم النهائي. وأوضح أن الشركة تعمل بصورة مستمرة لطرح هواتف ذكية جديدة وتقليدية كذلك لتلبية احتياجات فئة العمال الذين ما زالوا يتجهون إلى الهواتف القديمة نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالهواتف الذكية.



«سامسونج» تبيع 6.7 مليون هاتف 5G عالمياً 2019



أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، أنها تمكنت خلال عام 2019 من بيع أكثر من 6.7 مليون هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس حول العالم، وبحسب التقارير، استحوذت الشركة حتى شهر نوفمبر 2019، على 53.9% من سوق الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس على مستوى العالم.

قال نيل شاه، نائب الرئيس للأبحاث في شركة كونتيربوينت للأبحاث: «أسهمت الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس بنسبة 1% من مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال 2019، ومع ذلك، سيكون عام 2020 هو العام الحاسم؛ حيث من المتوقع أن تشهد الهواتف الذكية الداعمة للتقنية الجديدة نمواً بنسبة 1.687% لترتفع مساهمة هذه الفئة من الهواتف إلى 18% من إجمالي حجم مبيعات الهواتف الذكية العالمية».