شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول أثر «كورونا» في الاقتصاد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اهتزت الأسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً، لكن المحللين يشكّون في أنه سيتسبب بغرق الاقتصادات العالمية في أزمة كتلك التي تلت انهيار مصرف «ليمان برادرز» الاستثماري في عام 2008.

* متى ينتهي تراجع الأسواق؟

صمدت أسواق الأسهم نسبياً في الأسابيع الأولى لبدء تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، لكنها تراجعت بحدة بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات في إيطاليا، وخسرت في أسبوع واحد مكاسب نصف عام، في حدث ذكّر بالأزمة المالية التي ضربت الأسواق قبل أكثر من عقد.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن عمليات مفاجئة مماثلة في الأسواق، تتمثل في هبوط سريع بنسبة 10% على الأقل، بعد بلوغ ذروة، قد حصلت كلّ عام تقريباً خلال العقد الفائت.

ويوضح كبير موظفي الاستثمار في شركة «ريشليو جيستيون» المالية ألكسندر هيزيز، أن «هبوطاً بنسبة 10 إلى 20% ليس بالأمر غير الاعتيادي».

لكن طبيعة الصدمات التي تصيب الأسواق هذه المرة تختلف عن عام 2008. حينها، انهار القطاع المالي قبل شلل الاقتصاد كاملاً. وتختلف أيضاً عمّا حصل في عام 2000 على أثر بروز الإنترنت.

هذه المرة، تواجه الأسواق «صدمة خارجية»، وفق هيريز، موضحاً «ما لم ير المستثمرون استجابة سياسية وطبية ومالية، قد تتراجع الأسواق أكثر من ذلك بعد».

غير أن كريستيان باريسو من شركة «أوريل بي سي جي» للتداول في البورصة، يتوقع أن «المصارف المركزية ستمنعنا من الوصول إلى تلك النقطة».

Advertisements

* ماذا عن الاقتصاد الفعلي؟

خفّض اقتصاديون توقعات النمو للربع الأول من عام 2020، وحتى للعام كاملاً، لكن معظمهم يتوقعون أثراً محدوداً مع الوقت، وانتعاشاً ابتداء من الربع الثاني.

وسيكون التباطؤ الاقتصادي أكثر حدة في الصين، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6 إلى 5,6%.

وتواجه بعض الاقتصادات خطر الانكماش، وقد تشهد اليابان فصلاً ثانياً من تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بعد التراجع الذي شهدته نهاية عام 2019. وفي المقابل، يبدو النمو الأمريكي «صامداً»، بسبب الإنفاق الاستهلاكي المرن على خلفية «نمو قوي في الوظائف ومكاسب حقيقية في الأجور»، كما تشير سارا جونسون مديرة وحدة الاقتصاد العالمي في وكالة «أي إتش إس ماركت».

* هل من الممكن أن تسوء الأمور؟

توضح سيلفي ماتيلي نائبة مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية «كلما دام ذلك أكثر، جزع الناس أكثر، ما يؤدي إلى ضعف الثقة. سنشهد عمليات عزل، أو سيجري فرض حظر على دول، سينخفض الاستهلاك، وسنشهد المزيد من الانقطاع في شبكات الإمداد».

وترى من جهتها سارا جونسون، أن «الخطر هو في أن ينتشر الفيروس عالمياً أكثر وأسرع مما كان متوقعاً، ما يؤدي إلى وقف في الإنتاج، وفرض قيود على التحرك خارج منطقة آسيا، والمحيط الهادئ».

وتضيف «بالغت الأسواق المالية بردود فعلها على خطر الأثر السلبي في الاقتصاد العالمي، لكن يمكن لردة الفعل تلك أن تكون لها نتائج سلبية» على الاقتصاد الفعلي.

(أ ف ب)