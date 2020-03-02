شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» يبعث التفاؤل في الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خطوة تبعث على بث التفاؤل في نفوس المستثمرين، قال مدير المحافظ الاستثمارية في«مورجان ستانلي » إنه تخارج من أسهم شركات التقنية بكميات كبيرة في يناير؛ لكنه سوف يشتريها مجدداً، بعد أن هبطت أسعارها.

وقال أندرو سيليمون: «أنا لست من أنصار الهلع، ومتأكد من أن أسعار الفائدة ستهبط إلى الصفر وهذا يمثل بداية النهاية».

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