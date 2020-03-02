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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي الأربعاء القادم للنظر في مقترح توزيع الأرباح على المساهمين ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد. * تناقش الجمعية العمومية لشركة «الدار العقارية» في 18 مارس القادم، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14.5% من رأس المال بواقع 14.5 فلس للسهم وبإجمالي 1.14 مليار درهم عن 2019. * اقترح مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن العام الماضي. Advertisements * يناقش مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق يوم 17 مارس الجاري، تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية والاطلاع على تقرير الإدارة بشأن توزيع الأرباح. * تنظر الجمعية العمومية ل«صناعات أسمنت الفجيرة» يوم 26 مارس الجاري، في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة. * أعلنت شركة «أركان» دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 22 مارس الجاري للنظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي. * ينظر مجلس إدارة شركة «أغذية» الخميس القادم في توزيعات أرباح العام 2019.

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