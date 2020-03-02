شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 10.00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات 10.00 تقرير معهد سلاسل التوريد في القطاع الصناعي الثلاثاء 06.30 مساء كلمة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز بدء تصفيات الانتخابات الرئاسية «الثلاثاء السوبر» الأربعاء 08.15 تقرير مكتب الإحصاءات المركزي حول التوظيف 10.00 تقرير معهد سلاسل التوريد في القطاعات غير الصناعية 10.00 جلسة استماع لوزير المالية ستيفين مينوشين، أمام الكونجرس Advertisements 02.00 ظهراً تقرير «بيج بوك» الخميس 08.30 تقرير الإنتاجية خارج القطاع الزراعي 08.30 تقرير الإنتاجية والتكاليف 10.00 تقرير طلبيات المصانع 10.00 تقرير طلبات السلع المعمرة الجمعة 08.30 تقرير الميزان التجاري 08.30 تقرير الوظائف لشهر فبراير 10.00تقرير مبيعات الجملة ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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