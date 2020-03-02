«أوبك» تتجه لتعميق تخفيضات الإنتاج دون انتظار موقف روسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن أوبك قد تعمق تخفيضات معروض النفط هذا الأسبوع، بدعم روسيا أو دونه، لوقف التراجع في أسعار الخام الذي أوقد شرارته الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

تقاوم موسكو تعميق قيود الإنتاج، قائلة إن تقليص إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، لن يكون ضرورياً لإنعاش الطلب على النفط، حسبما ذكر المصدران العليمان بسير المحادثات.

وقال أحد المصدرين «السعودية تريد منع الأسعار من الهبوط، لكن روسيا غير موافقة بعد. لذا قد تتمثل الطريقة الوحيدة في أن تخفض أوبك بمفردها، وهو ما لن يبعث بإشارة جيدة إلى السوق». وقال مصدر آخر «ينبغي الخفض، ولا خيار آخر»، مضيفاً أنه يمكن لأوبك أيضا أن تؤجل القرار إلى أن تجبر أسعار النفط المنخفضة موسكو على المشاركة.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إن أسعار النفط الحالية مقبولة رغم انخفاضها الحاد الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف بشأن الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك ومنتجون آخرون فيما يعرف بتحالف أوبك+ في فيينا الأسبوع الجاري لتبني قرار بشأن اتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي العمل به في نهاية مارس/‏‏ آذار.

وقالت أربعة مصادر على دراية بالمحادثات إن عدداً من الأعضاء الكبار في أوبك يميلون لخفض أكبر للإنتاج عما أعلن عنه من قبل. ولم تحدد روسيا بعد موقفها من مقترحات تعميق خفض الإنتاج.

وصرح بوتين في اجتماع مع مسؤولي طاقة روس ومنتجين لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا «أود أن أؤكد أن مستوى أسعار النفط الحالي مقبول بالنسبة لميزانية روسيا واقتصادنا».

لكنه أضاف أن من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط في المستقبل ويجب أن تستعد روسيا لشتى الاحتمالات.

ويوم الجمعة، نزل سعر خام برنت إلى 50.05 دولار وهو الأقل منذ أواخر 2018 نتيجة المخاوف من أن يضر تفشي الفيروس بالطلب بشدة.

وقال بوتين خلال الاجتماع إن أوبك+ «أثبت أنها آلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية». ونُشرت تصريحاته على موقع الكرملين.

وتابع «بفضل ذلك حصلنا علي إيرادات أعلى للميزانية، والمهم أنه أتاح لشركات التنقيب والإنتاج إمكانية الاستثمار بثقة في مشروعات تطوير واعدة».

وروسيا، التي تملك احتياطيات تتجاوز 560 مليار دولار، تتوقع أن تحقق ميزانيتها توازناً عند سعر 42.2 دولار للبرميل في المتوسط العام الجاري.

وقال بوتين «احتياطياتنا المجمعة بما في ذلك صندوق الثروة الوطنية كافية لضمان وضع مستقر والوفاء بجميع الالتزامات في الميزانية والالتزامات الاجتماعية حتى مع تدهور محتمل في الوضع الاقتصادي العالمي».

وطلب بوتين من المشاركين في الاجتماع إبداء آرائهم بشأن التحركات الأخرى المحتملة في سوق النفط العالمية وقال إنه يأمل أن تكون الخطوات التي تبنتها روسيا لمنع انتشار الفيروس فعالة.

(رويترز)