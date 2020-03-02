«فارنك» تستحوذ على «سيرتس» للخدمات الأمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استحوذت شركة «فارنك» الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في الإمارات، على شركة «سيرتس للخدمات الأمنية» ذات المسؤولية المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. تتواجد شركة «سيرتس» في الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمن، ولديها مكاتب في كل من أبوظبي ودبي، ويعمل لديها أكثر من 1,800 موظف، وتصنف على أنها واحدة من أكبر 10 شركات رئيسية تعمل في قطاع الخدمات الأمنية في الإمارات.

قال ماركوس أوبرلين الرئيس التنفيذي لفارنك: «تشير تقديراتنا إلى أن الطلب على خدمات الأمن التجاري سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً على مدى السنوات الخمس المقبلة في الإمارات؛ لذا فقد عملنا على تطوير قسم الخدمات الأمنية، وقمنا مؤخراً بتوسيع عملياتنا في العاصمة أبوظبي. إن استحواذنا على «سيرتس»، يمنحنا الآن مزيداً من المرونة؛ للتعامل مع متطلبات السوق». بموجب عملية الاستحواذ، ستتم إعادة تسمية العلامة التجارية «سيرتس» لتنضم إلى علامة «فارنك».

في سياقٍ متصل، توقعت شركة «فروست آند سوليفان» للأبحاث، أن يحقق سوق الأمن التجاري في الشرق الأوسط نمواً سنوياً مركباً بنسبة 16.5% بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.