شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تحدد سعر البروبان عند 430 دولاراً للطن في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس آذار عند 430 دولاراً للطن، انخفاضاً من 505 دولارات في فبراير شباط.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس آذار عند 480 دولاراً للطن، انخفاضاً من 545 دولاراً في الشهر السابق.

و الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» تحدد سعر البروبان عند 430 دولاراً للطن في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.