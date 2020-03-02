«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ على مبنى مكاتب في نيويورك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استحوذت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على «140 و150 جراند ستريت بلازا»، وهو مبنى مكاتب في وايت بلينز، مقاطعة ويستشستر، نيويورك، الولايات المتحدة. ويقع مبنى المكاتب على بعد 30 دقيقة فقط من «مانهاتن»، بمساحة قابلة للتأجير تقدر ب 220 ألف قدم مربعة، في موقع استراتيجي داخل نفس الحي الذي تتواجد فيه المحكمة الفيدرالية والمحكمة العليا والنوادي المحلية، ما يجعل المبنى الوجهة المفضلة للمستأجرين المرتبطين بالحكومة والقانونيين. والعقار مؤجر حالياً بنسبة 90٪ من قبل 30 مستأجراً.

قال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي في الشركة: «بعد أداء «الخليج للاستثمار الإسلامي» المتميز في 2019 مع عمليات استحواذ خارجية تتجاوز 300 مليون دولار وعملية تخارج استثنائي من استثمار عقاري في ألمانيا بقيمة 150 مليون دولار، تواصل الشركة في تعزيز خبرتها والاستفادة من وضع السوق الحالي. نطمح لارتقاء قيمة أصولنا تحت الإدارة إلى ملياري دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020 لتأكيد مكانتنا الإقليمية كشركة رائدة في الاستثمارات المحلية والخارجية، وجذبت هذه الصفقة اهتمام المستثمرين بما يفوق التوقعات بناءً على مميزات الصفقة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، ولدينا ثقة كبيرة في السوق العقاري الأمريكي».

بدوره قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في الشركة: «يُسعدنا أن نُعلن عن عملية استحواذ لمبنى تجاري متعدد المستأجرين في منطقة «وايت بلينز». يتناسب هذا المبنى مع استراتيجيتنا من حيث الاستحواذ على عقارات رئيسية وجوهرية تضم مستأجرين مرموقين تقع في دول أوروبا وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة».