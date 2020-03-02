عمومية «جي إف إتش» تناقش توزيع أرباح 5.57%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش مجموعة «جي إف إتش المالية» يوم 23 مارس/‏‏آذار الجاري، توزيع أرباح نقدية عن جميع الأسهم العادية حسب سجل المساهمين بنسبة 5.57% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.01 دولار للسهم واحد (ما عدا أسهم الخزينة).

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أن الجمعية العمومية العادية ستنظر في تخصيص صافي أرباح عام 2019 على النحو التالي: ترحيل مبلغ 8 ملايين دولار إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد مبلغ 500 ألف دولار لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568 ألف دولار لصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 21 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام القادم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة، اعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة.وأشارت المجموعة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني يوم 30 مارس 2020، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم 6 إبريل 2020.