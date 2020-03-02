قمة التجزئة بدبي تستقطب قادة القطاع في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تعقد قمّة التجزئة بدورتها الثانية في 10 مارس/‏ آذار بمنتجع أتلانتس، بالتعاون مع «غرفة دبي»، و«ميدان ون». وتتناول القمة التي تجمع نخبة من رواد قطاع التجزئة في العالم، التحديات والفرص التي ينطوي عليها القطاع، بما في ذلك دور التكنولوجيا وتأثيرها في العادات الشرائية للمستهلك، والقضايا الملحة التي تتحكم في سلوكه. كما ستتطرّق إلى العبء الذي تشكّله متطلبات السوق الاستهلاكي على علامات البيع بالتجزئة.

ويشارك في القمة التي ستعقد على مدار يومين شخصيات بارزة في عالم التجزئة من مختلف القطاعات، وستتخللها حلقات نقاش وجلسات تحفيزية تسلط الضوء على المشهد المتغير لتجارة التجزئة على مستوى العالم، ودور الوسائط الرقمية وغيرها من الاستراتيجيات التي تحفز على انخراط العميل. كما ستتناول مفهوم التفكير الثوري الذي يدفع عجلة النمو في بيئة التجزئة.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: تأتي قمة التجزئة 2020 في فترة تشهد خلالها تجارة التجزئة العالمية مرحلة انتقالية كبيرة، حيث تتنقل أبرز الجهات الفاعلة نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتواجه التحديات وتستخدم التقنيات المتقدمة التي تساهم في تحسين تجربة العملاء.

وقال غاري تاكر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس لقمّة التجزئة: تعد مهمة جذب العملاء أمراً مهماً في عالمنا اليوم، لاسيّما في ظل التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونيّة. لذا يترتب علينا مواكبة الاتجاهات المستجدّة والأنماط الشرائية للمستهلك. وفي المقابل، يجب أن نوفر للعملاء في مراكز التسوق العروض المناسبة والخدمات التي تراعي احتياجاتهم.

يذكر أن الدورة الافتتاحية للقمة عقدت في فبراير 2019 بحضور 900 شخص.