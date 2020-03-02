أول مبنى للتملك الحر بالطاقة المتجددة في المنطقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصبح مشروع «سيجنتشر ليفينجز» في قرية جميرا قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب أول مبنى سكني يطوره القطاع الخاص ويعمل بالطاقة المتجددة على مستوى الإمارات والمنطقة. فهذا المشروع يستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه الخدمية.

ويعد المشروع أول مبنى على صعيد أكبر مساحة مستخدمة للألواح الكهروضوئية والتي تبلغ 9300 قدم مربعة على السطح. فيما يبلغ عدد الألواح الكهروضوئية في المشروع 440 لوحاً بقدرة إنتاجية تبلغ 100 كيلوواط في الساعة.

وقال اصف فتاح رئيس شركة جرين لتطوير العقارات مالكة المشروع «لم يكن الهدف بناء مساكن وبيعها للمستثمرين وحسب، فقد اجتهدنا في تشييد مشروع بقيمة مضافة لعقارات دبي ويواكب توجهاتها، الإمارات في ضرورة تبني نهج الاستدامة».

يتكون المبنى من 6 طبقات تضم 276 وحدة سكنية متنوعة بالإضافة لطابق مواقف مركبات السكان فضلاً عن ملعب لممارسة رياضة السكواش ومسبحاً وقاعة للألعاب الرياضية.

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