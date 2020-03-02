«لابيتا دبي باركس» يقدم تجارب لتعزيز روابط فريق العمل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن «لابيتا دبي باركس آند ريزورتس»، المنتجع الوحيد في دبي المصمم على الطراز البولينزي، بالتعاون مع كل من «موشنتجيت دبي» وشركة «أدفنتشر»، عن توفير تجارب لتعزيز الروابط بين زملاء العمل مطبوعة بلمسة بولينزية.

وأصبحت جلسات العصف الذهني واجتماعات العمل الرتيبة شيئاً من الماضي حيث يتيح «لابيتا دبي باركس آند ريزورتس» لضيوفه من الشركات اختبار تجارب تفاعلية مُلهمة تأخذهم إلى بعد آخر مع أنشطة مغامرات وتحديات في هذا الملاذ المتكامل.

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