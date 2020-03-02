الإمارات السادسة عالمياً بين أهـم الوجهات السيـاحيـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً، والسادس عالمياً في قائمة أهم الوجهات السياحية في العالم لعام 2020، بحسب قائمة نشرتها مجلة «C&IT» البريطانية، والمتخصصة في تغطية الأحداث العالمية والأخبار السياحية. وتصدرت القائمة الولايات المتحدة، تلتها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم البرتغال في المركز الثالث، وإيطاليا رابعاَ، فإسبانيا بالمركز الخامس.

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