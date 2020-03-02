شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات رئيساً للمركز العربي للإعلام السياحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت الإمارات برئاسة المركز العربي للإعلام السياحي في انتخابات مجلس الإدارة التي جرت في مدينة شرم الشيخ المصرية - على هامش ملتقى الإعلام السياحي العربي الذي انطلق بالقاهرة الأحد - للدورة المقبلة 2020-2024 بنظام التجديد النصفي كل عامين وفقاً للائحة الجديدة.

وانتخب أعضاء مجلس إدارة المركز حسين المناعي من الإمارات رئيساً ومحمد عبد القادر من السودان وسلطان اليحيائي نائبين للرئيس ومصطفى عبد المنعم أميناً عاماً وعبد الرحمن بسيوني من مصر رئيساً للمجلس التنفيذي وعضوية الزملاء جاسم التنيب من الكويت وخالد الدغيم من السعودية وخالد خليل من مصر ورشا محمد من العراق وأحمد عليوة من الأردن. (وام)

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