شراكة بين «أبوظبي للتمويل» و«بيهايف» لدعم «الصغيرة والمتوسطة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة أبوظبي للتمويل اتفاقية شراكة تاريخية مع منصة «بيهايف» الإلكترونية للتمويل الجماعي، بهدف تقديم قروض التمويل للمركبات المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات، في خطوة تستهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع رؤية حكومة الإمارات. وتعكس هذه الخطوة الدور المحوري لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز نمو الاقتصاد الإماراتي، خاصة مع قرب انطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وضمن إطار هذه الاتفاقية التي تسمح لكلا الجانبين بتوسيع محفظة منتجاتهما، وتقديم خيارات إقراض وتمويل جديدة للعملاء، ستعمل شركة أبوظبي للتمويل، ومنصة «بيهايف»، على تقديم قروض التمويل استناداً إلى قيمة الأصول، مع التزام الشركة بتأمين القروض وفقاً لإجراءات الرهن العقاري المعتمدة لديها حالياً. وستسمح هذه الخطوة المُشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة المُقترضة بالاستفادة بشكل أكبر من القيم الشرائية للمركبات؛ فيما سيتاح للمستثمرين في «بيهايف» الاستثمار في هذه القروض الجديدة عن طريق المنصة وفق الطريقة الحالية نفسها مع قروض تمويل الشركات، إلى جانب الاستفادة من ميزة الحصول على ضمان على تلك الأصول المملوكة لشركة أبوظبي للتمويل، والتي تعد إحدى أكبر وأقوى شركات التمويل المرخصة.

تعزيز الشراكة

Advertisements

وفي إطار التزام شركة أبوظبي للتمويل بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير منتجات وحلول تناسب احتياجات عملياتها دائمة التطور، ستسهم الشراكة في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المُقترضة في الاستفادة من نسبٍ أفضل للقروض، وبالتناسب مع قيمة الأصول المملوكة لها.

وقال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل: «تمثل هذه الشراكة فرصة ممتازة ستضمن لنا مواصلة دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. ونثق بأن تعزيز شراكاتنا مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة، مثل منصة «بيهايف»، سيفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من أفضل منتجات وحلول التمويل الرائدة في السوق، التي تضمن لهم تبسيط متطلبات التدفق النقدي، والتركيز بشكل أفضل على تنمية أعمالهم».



حلول جديدة

بدوره، قال بيتر تافنر، المدير التنفيذي للشؤون المالية والعمليات في «بيهايف»: «تمثل الحلول الجديدة إضافة رائعة تثري محفظات مستثمرينا على نطاق أوسع، كما تعكس قوة التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية؛ ونتطلع قدماً إلى التعاون مع شركة أبوظبي للتمويل وتطوير آفاق هذه الشراكة التاريخية».

وإلى جانب شراكتها مع «بيهايف»، يتطلع فريق شركة أبوظبي للتمويل إلى تحقيق المزيد من الإنجازات البارزة خلال عام 2020. وقد شكّل 2019 العام الخامس على التوالي الذي تلتزم فيه «أبوظبي للتمويل» بتوزيع عوائد أرباح قوية على المساهمين، يُضاف إلى ذلك تسجيلها لمعدل استثنائي للاحتفاظ بالعملاء وصل إلى 92%، ودعم الكثير من عمليات التحقق من البيانات وإثبات جدوى المفاهيم الجديدة لشركات التقنية المالية. وتسعى «أبوظبي للتمويل» خلال 2020 وما بعده، إلى تطوير محفظتها من خدمات العملاء التفاعلية والمتقدمة، مُرتكزة في ذلك على الخبرات الواسعة لإدارتها التنفيذية، المدعومة بمجموعة قوية من المساهمين وفريق عمل مبدع وشغوف لتحقيق النجاح وخدمة العملاء.