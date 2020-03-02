«دبي للسيليكون» توقع شراكة استراتيجية مع «غرفة دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، شراكة نوعية مع غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف دعم المشاريع الناشئة في دبي، من خلال تفعيل التعاون بين مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، «ديتك»، أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من قبل الواحة و«دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال.

وقّع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وحمد بوعميم، مدير عام، غرفة تجارة وصناعة دبي في مركز «ديتك» بواحة دبي للسيليكون، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الشراكة التي تمتد لعام واحد، تقوم سلطة واحة دبي للسيليكون، وغرفة صناعة وتجارة دبي، من خلال مركز «ديتك»، و«دبي للمشاريع الناشئة»، بإصدار تقرير سنوي عن الشركات الناشئة في دبي بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والأعمال الجديدة إلى الإمارة، في ظل البيئة المحفزة التي توفرها لريادة الأعمال.

وسيساعد التقرير في جذب وتوجيه الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي، من خلال إعداد برنامج جديد يهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة على إطلاق أعمالها من دبي، من خلال توفير رؤية واضحة وإحصاءات دقيقة عن سوق العمل في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وبموجب الاتفاقية أيضاً سوف يتاح للشركات الناشئة الاستفادة من برنامج لتسهيل تأسيس الأعمال، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات النوعية التي يستضيفها مركز دبي التكنولوجي لتطوير الأعمال «ديتك»، إضافة إلى حضور ورش العمل المخصصة لريادة الأعمال والاجتماعات الشهرية الأخرى التي ينظمها.

كما تنص الاتفاقية على تنظيم جولات تعريفية دولية ببيئة الأعمال المتكاملة والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي توفرها الإمارة، والبيئة الحاضنة لريادة الأعمال، وسهولة تأسيس المشاريع الناشئة والمقرات الإقليمية للشركات العالمية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها إمارة دبي.

دعم الشركات الناشئة

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وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تحرص سلطة واحة دبي للسيليكون على إبرام اتفاقيات استراتيجية مع جهات ريادية في تمكين المشهد الاقتصادي مثل «غرفة دبي»، لما فيه دعم الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير مشاريعها. وفي هذا السياق، تقدم السلطة الفرصة لرواد الأعمال، خاصة الإماراتيين لتطوير أعمالهم وتحويلها إلى فرص ومشاريع حقيقية بدعم من مركز «ديتك».

وأضاف: «تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بمكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للعمل، والعيش، والحياة، عبر توفير أفضل الخدمات لمختلف القطاعات، خاصة التكنولوجية منها. وفي هذا السياق يأتي تضافر الجهود مع الجهات الفاعلة في تمكين ريادة الأعمال على مستوى الإمارة واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها».

وجهة استثنائية

وقال بوعميم إن التعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون يشكل بداية مرحلة جديدة من جهود الإمارة لاستقطاب المشاريع الناشئة النوعية حول العالم، وتوفير بيئة محفزة لنشاط رواد الأعمال، التزاماً بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للمشاريع الناشئة، مؤكداً أن المشاريع الناشئة ودعم رواد الأعمال يدخل في صلب الأهداف الموضوعة لصناعة المستقبل، والاستعداد للخمسين.

وأضاف بوعميم قائلاً: «لقد أثبتت دبي إنها تمتلك كل المقومات التي تجعلها وجهة استثنائية للمشاريع الناشئة العالمية، ونحن من جهتنا نعمل بالتعاون مع شركائنا في سلطة واحة دبي للسيليكون لتوفير بيئة عمل مثالية لكل الشركات الناشئة الراغبة في دخول أسواق المنطقة من بوابة دبي، والترويج للإمارة وبنيتها التحتية المتطورة ومزاياها التنافسية. ونحن على ثقة بأن توفير البيانات الواضحة والإحصاءات الموثقة والتقارير الحديثة يعتبر حجر الأساس في الخيارات الاستثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة».