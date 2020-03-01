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كورونا يكبد الأسواق الخليجية خسائر حادة.. والكويت توقف التداول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية خسائر حادة في نهاية تعاملات أمس، تتصدرها سوق الكويت، والتي أوقفت التداول في السوق الأول لتراجع مؤشره أكثر من 10 % مع إلغاء مزاد الإغلاق، متأثرة بالمخاوف من أضرار انتشار فيروس كورونا على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.

وتأتي التراجعات عقب خسائر حادة لأسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة، حيث كانت بورصات الخليج مغلقة، لتفقد الأسواق العالمية أكثر من 5 تريليونات دولار من قيمتها الأسبوع الماضي، وسط حالة الهلع والخوف سيطرت على أسواق العالم.

وهوى المؤشر الكويتي نحو 10.98%، لتقرر البورصة تعليق التداولات لبقية اليوم. وأعلنت بورصة الكويت أنه عملا بنص المادة 9-26-2 من قواعد البورصة فقد تم وقف التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول يوم الأحد 1 مارس مع إلغاء مزاد الإغلاق. وأوضحت أن إيقاف التداول بالسوق الأول يأتي لانخفاض مؤشره بنسبة تجاوزت 10%.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 4.49%، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2015، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.62% ليصل إلى 4723 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر السوق الرئيسة السعودية، لكن على نحو أقل حدة، بعد هبوطه في نهاية الجلسة بنسبة 3.71% ليصل إلى 7315 نقطة، وهو ما يعكس حالة هلع غير مبررة، حيث لم تعلن وزارة الصحة حتى أمس عن أي إصابة بكورونا.

وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 3.37%، فيما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.20%، إلى 4081 نقطة، عند الإغلاق.

وكانت بورصة الكويت أعلنت أمس الأول أن التداول في جلسة الأحد سيكون كالمعتاد، على أن يتم إغلاق قاعة التداول الرئيسة وإجلاء كل مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات، حرصا على السلامة العامة.

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أداء الأسواق الخليجية

الكويت11.0 %

دبي 4.5%

أبوظبي 3.6%

البحرين 3.4%

السعودية 3.3%

مسقط 1.2 %

الدوحة مغلق