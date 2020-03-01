اخبار الاقتصاد اليوم.. سداد جميع المستحقات فى 3جهات حكومية جديدة إلكترونيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الأحد 1-3-2020 ، ما بين لقاءات رسمية وتصريحات لعدد من الوزراء ابرزها تصريحات لوزراء المالية والتجارة والصناعة والطيران بجان ندوة هامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول التامين .

المالية: سداد جميع المستحقات فى 3جهات حكومية جديدة إلكترونيًا خلال شهرين

استعرض محمد معيط، وزير المالية، سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعَّال في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية» التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

وأكد الوزير أنه تم ضم الهيئات الاقتصادية، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، موضحًا أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيًا، خلال شهرين.

وزيرة الصناعة: تطبيق اللامركزية لستهيل حصول المستثمرين على الخدمات

كدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذي ييسر الإجراءات على المستثمرين في أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة

,جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع وفد الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد والذي استعرض أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر وكذا سبل وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الأسواق المنافسة.

رئيس مؤسسة التمويل الدولية (DFC): حريصون على تدشين تعاون إنمائى مع مصر

أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية (DFC) آدم بوهلر أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية في نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات التي تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا في الإصلاح الهيكلي في مختلف القطاعات.

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ومؤسسة التمويل الدولية (DFC) مؤسسة أنشأها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج (OPIC)؛ من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

التمثيل التجارى: 8.6 مليار دولار قيمة التبادل التجارى مع أمريكا

أعلن جهاز التمثيل التجاري، ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ليسجل نحو 8.638 مليار دولار خلال العام الماضي "2019 " مقابل 7.53 مليار دولار خلال عام " 2018 " بنمو قدره 18.2%.

وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الأحد، أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح الولايات المتحدة بقيمة 2.332 مليار دولا، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.12% خلال العام الماضي " 2019 " لتسجل 3.153 مليار دولار، مقابل 2.48 مليار دولار خلال عام "2018"، حيث سجلت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 1.999 مليار دولار، مستحوذة على نسبة 63.4% من إجمالي قيمة الصادرات.

وزير الطيران يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات التعاون المشترك

استقبل الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني ، اليوم الأحد ، المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لبحث اليات التعاون المشترك في مجال الإستثمار ودور قطاع الطيران المدني في زيادة حجم الإستثمارات التي تستهدفها مصر خلال الفترة القادمة ، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات وزارة الطيران والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وخلال اللقاء بحث الجانبان بعض التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر والحلول المقترحة لمواجهتها وخاصة في مجال صناعة النقل الجوي والدور المشترك في تسهيل إجراءات المستثمرين ورجال الأعمال عبر المنافذ الجوية والمناطق الحرة بمصر خاصة في ظل المناخ الجاذب حاليا للإستثمار من خلال ماتقدمه الدولة من تسهيلات ومزايا لتحفيز المستثمرين علي إقامة مشروعات تنموية في مختلف المجالات .

فيديو ..رئيس القابضة للتأمين ضعف شديد فى القطاع نتيجة قلة الوعى

طالب باسل الحينى ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ،طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالاهتمام والتعامل مع قطاع التأمين من خلال دراسته والتعامل معه والبدء في تنفيذه كجزء من التخطيط للمستقبل والتعامل معه كمستفيد بهدف توسعة القطاع بشكل مناسب الفترة المقبلة .