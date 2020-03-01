شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 5ر14 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر14 مليار جنيه ، وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 981ر12%، فيما بلغ أعلى عائد 999ر12% وسجل أقل عائد 9ر12%.
وأشارت الوزارة ، إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 445ر14%، في حين سجل أعلى عائد 49ر14%، وأقل عائد 14%.
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